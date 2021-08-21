Пушков прокомментировал «истерику» экс-главы МИД Украины Климкина из-за борьбы с Россией

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21 августа 2021, 08:07

Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Российский политик, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего главы МИД Украины Павла Климкина по поводу способа «остановить Россию».

Украинский политик заявил, что единственный способ «остановить Россию» — это тесное сотрудничество с США и превращение Украины в часть Запада, но он опасается, что неудача Америки в Афганистане вызывает сомнения. Алексей Пушков написал пост в Telegram и назвал заявление Климкина «истерикой».

По мнению сенатора, сейчас вся украинская элита в постоянном предистерическом состоянии , по любому поводу переходящее в истерику. «Вот экс-глава МИД Украины впал в истерику по поводу угрозы ухода США из Украины после того, как они ушли из Афганистана», — раскритиковал Пушков Климкина.

«Не смущает даже откровенное признание, что без США «новая Украина» — ноль без палочки. Ведь именно это следует из его заявления. Но это все для него не важно. А важно одно: как бы США не бросили Украину! Тогда все пропало. У страхов украинской элиты глаза особенно велики», — написал политик.

Пушков заключил, судя по высказыванию Климкина: «В Киеве очень хорошо понимают реальное положение дел в украинским государстве».

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