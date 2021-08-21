Avia.pro: армия России получит право атаковать Израиль и Турцию в случае вступления Сирии в ОДКБ

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21 августа 2021, 06:33 Источник: Avia.pro

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Армия Российской Федерации получит право атаковать Израиль и Турцию, если Сирия станет членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). На это указывается в публикации, появившейся на страницах интернет-прессы.

Некоторое время назад в Минобороны РФ допустили возможность присоединения Дамаска к ОДКБ. По словам начальника Главного военно-политического управления ведомства Андрея Картаполова, подобный сценарий развития событий вероятен, если он будет выгоден Сирии и действующим членам организации.

Портал Avia.pro пишет, что Договор о коллективной безопасности предусматривает предоставление союзнических гарантий странам-участникам. В процитированном материале отмечается, что в случае присоединения Сирии к ОДКБ Россия получит право атаковать Израиль и Турцию. ВВС еврейского государства периодически наносят удары по территории арабской республики, турецкие войска неоднократно проводили в стране свои операции.

Ранее в субботу сообщалось, что российские системы «Бук-М2Э» и «Панцирь-С» на вооружении Сирии уничтожили 22 израильские ракеты.

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