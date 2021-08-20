Замглавы МО России заявил, что учения «Запад-2021» заставят НАТО не беспокоить «русского медведя»

Замминистра обороны РФ Андрей Картаполов заявил, что стратегические учения "Запад-2021", которые состоятся в сентябре, должны продемонстрировать странам НАТО, что не стоит беспокоить "русского медведя".
Замглавы Минобороны РФ отметил, что военная активность Североатлантического альянса в Европе призвана продемонстрировать, что существует проекция военной угрозы, чтобы РФ это "чувствовала и понимала". Учебные маневры, которая состоятся на территориях России и Белоруссии 10-16 сентября, по словам Андрея Картаполова, попытаются показать партнерам, что не нужно беспокоить "русского медведя"
Уточняется, что в рамках учений "Запад-2021" будет проверена готовность вооруженных сил РФ и Белоруссии к защите Союзного государства.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.