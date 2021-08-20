Замглавы МО России заявил, что учения «Запад-2021» заставят НАТО не беспокоить «русского медведя»

Аргументы Недели → В мире 13+

20 августа 2021, 22:55 Источник: РИА "Новости"

Замминистра обороны РФ Андрей Картаполов, MOD Russia/Twitter.com

Замминистра обороны РФ Андрей Картаполов заявил, что стратегические учения "Запад-2021", которые состоятся в сентябре, должны продемонстрировать странам НАТО, что не стоит беспокоить "русского медведя".

Замглавы Минобороны РФ отметил, что военная активность Североатлантического альянса в Европе призвана продемонстрировать, что существует проекция военной угрозы, чтобы РФ это "чувствовала и понимала". Учебные маневры, которая состоятся на территориях России и Белоруссии 10-16 сентября, по словам Андрея Картаполова, попытаются показать партнерам, что не нужно беспокоить "русского медведя"

Уточняется, что в рамках учений "Запад-2021" будет проверена готовность вооруженных сил РФ и Белоруссии к защите Союзного государства.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости