Китай и Таджикистан проведут антитеррористические учения на фоне событий в Афганистане
17 августа 2021, 11:32
Министр внутренних дел Таджикистана генерал-полковник милиции Рамазона Рахимзода провёл переговоры с делегацией Министерства общественной безопасности КНР, возглавляемой Лю Юнфэнем, сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на пресс-центр МВД Таджикистана.
Источник сообщает: «В ходе встречи стороны обсудили вопросы проведения совместных тактических учений специальных структур МВД Таджикистан с министерством общественной безопасности Китайской Народной Республики по борьбе с терроризмом в горных условиях, которые состоятся с 17 по 20 августа, а также борьбы с другими видами организованных преступлений, обмена опытом, информацией и подготовки высококвалифицированных кадров». Никто не скрывает, что учения посвящены афганской повестке дня.
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