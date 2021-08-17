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Китай и Таджикистан проведут антитеррористические учения на фоне событий в Афганистане

, 11:32

Китай и Таджикистан проведут антитеррористические учения на фоне событий в Афганистане
Фото: Соцсети

Министр внутренних дел Таджикистана генерал-полковник милиции Рамазона Рахимзода провёл переговоры с делегацией Министерства общественной безопасности КНР, возглавляемой Лю Юнфэнем, сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на пресс-центр МВД Таджикистана.

Источник сообщает: «В ходе встречи стороны обсудили вопросы проведения совместных тактических учений специальных структур МВД Таджикистан с министерством общественной безопасности Китайской Народной Республики по борьбе с терроризмом в горных условиях, которые состоятся с 17 по 20 августа, а также борьбы с другими видами организованных преступлений, обмена опытом, информацией и подготовки высококвалифицированных кадров».
Никто не скрывает, что учения посвящены афганской повестке дня.

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