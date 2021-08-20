В МИД Испании объяснили проблемы с заходом российских кораблей в порт отсутствием необходимых документов

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20 августа 2021, 16:49 Источник: РИА "Новости"

морской бинокль, pixabay.com

Источники в МИД Испании объяснили проблемы российских военных кораблей со стоянкой в порту Сеуты отсутствием необходимых документов. Ведомство якобы не могло нарушить "собственные протоколы".

Ранее сообщилось, что испанское Министерство иностранных дел не позволило российским военным кораблям совершить стоянку в порту на северном побережье Африки. Известно, что в Минобороны Испании не видели каких-либо препятствий для выдачи документа, однако в МИД дополнительно запросили у Москвы данные о конечной цели похода, а впоследствии отклонили заявку.

Источник в испанском внешнеполитическом ведомстве утверждает, что российская сторона не предоставила необходимую документацию, а это общее правило для всех судов в Сеуте.

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