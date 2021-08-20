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Интерфакс: российские корабли после отказа МИД Испании встали на якорь у побережья Алжира

, 13:59 Источник: Интерфакс

Интерфакс: российские корабли после отказа МИД Испании встали на якорь у побережья Алжира
море, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на социальные сети гибралтарских наблюдателей сообщили, что большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и буксирное судно «Алтай» встали на якорь в 46 км от побережья Алжира. Российским кораблям не разрешили войти в испанский порт города Сеута.

Отмечается, что «Вице-адмирал Кулаков» и «Алтай» не смогли войти в испанский порт, поскольку министерство иностранных дел Испании не получило необходимую информацию о дальнейшем маршруте российских кораблей. Не дожидаясь ответа, МИД отозвал заявку. У Минобороны страны претензий к судам из РФ не было.

Корабли ВМФ России в период с 2010 по 2016 годы спокойно заходили в Сеуту, было произведено около 60 заходов. С октября 2016 года эта практика была временно приостановлена из-за возражений Великобритании в связи с участием кораблей в операциях в Сирии.

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