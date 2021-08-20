El Pais: МИД Испании не разрешил российским военным кораблям стоянку в порту Сеуты

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20 августа 2021, 07:34

маяк, фото: pixabay.com

МИД Испании не разрешил российским военным кораблям стоянку в порту Сеуты на северном побережье Африки. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщило издание Pais.

В источнике говорится, что Россия запрашивала разрешение для стоянки в Сеуте с 18 по 20 августа для большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и буксира «Алтай».

Минобороны Испании не видело препятствий для выдачи разрешения, но МИД попросил Москву отчитаться о конечной цели похода. Автор материла считает, что таким образом министерство хотело избежать конфликтных ситуаций, связанных с маршрутом российских кораблей.

Однако, по данным СМИ, внешнеполитическое ведомство отклонило запрос, не получив ответа РФ. Возможной причиной данного решения может быть политика, на которое в первую очередь оказала влияние позиция Мадрида как будущего организатора саммита НАТО весной 2022 года, подчеркнули в издании.

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