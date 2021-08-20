Bild: Германия эвакуировала из Афганистана 22,5 тысячи литров алкоголя

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20 августа 2021, 16:40 Источник: Bild

бочки, pixabay.com

Германия вывезла с территории Афганистана десятки тысяч литров пива и вина. Согласно последней информации журналистов, правительство ФРГ заказало для этих целей дополнительные транспортные самолеты.

Подчеркивается, что из Афганистана вывезли 340 бутылок вина и почти 65 тысяч бочек пива, общий объем эвакуированного спиртного составил 22 500 литров. Речь идет о напитках, которые остались на базе Бундесвера в городе Мазари-Шариф.

Напомним, уже несколько дней через единственный в Кабуле аэропорт осуществляется эвакуация иностранных сотрудников, в частности, дипломатов, а также афганцев, работавших на иностранные миссии. Вывоз людей проходит на фоне давки и стрельбы.

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