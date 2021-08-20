Талибы заявили о необходимости принять новую конституцию в Афганистане

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20 августа 2021, 16:12 Источник: РИА "Новости"

талибы, Stringer/XinHua

Официальный представитель политбюро запрещенного в России движения "Талибан" Мухаммад Наим заявил, что у Афганистана появится новая конституция. Он уточнил, что сейчас страна в чрезвычайном положении.

"Несомненно, у Афганистана будет новая конституция", – подчеркнул Наим и добавил, что в настоящий момент необходимо обеспечить нужды народа страны, преодолеть вакуум и лишь после этого совершать шаги.

Представитель политбюро талибов уточнил, что ситуация с управлением прояснится в течение нескольких дней. Мухаммад Наим заметил, что пока не было объявлено о создании "Исламского эмирата Афганистан", однако члены движения с самого начала заявили о своем желании сделать это.

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