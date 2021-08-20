Востоковеды рассказали о будущем Афганистана при талибах

Аргументы Недели → В мире 13+

20 августа 2021, 12:48 Источник: Новая газета

Фото: STR/XinHua/globallookpress.com

Талибы уже имели опыт правления в Афганистане с 1996 по 2001 год. Они запрещали женщинам учиться и работать, а за кражи отрубали людям руки. После терактов 11 сентября 2001-го США ввели туда свои войска из-за того, что предполагаемый организатор атаки Усама бен Ладен скрывался в талибской части страны. Теперь же Афганистан оказался полностью под контролем талибов. Многие афганцы уверены, что вернутся прежние порядки. Своим мнением о будущем страны поделились российские востоковеды.



Академик РАН Виталий Наумкин отмечает, что «Талибан»* является религиозным движением, в котором правила устанавливаются по законам шариата.



«И именно так будет устроена жизнь в государстве, которое они возглавили: если положено вору отрубать руку или женщину забивать камнями за прелюбодеяние, то, наверное, так и будет. Уже понятно, что от идеи строить исламский эмират они не отказываются. То есть государство будет очень архаичным и, конечно, окажет дурное влияние на соседей», - подчеркивает исламовед.



При этом он отмечает, что талибы заинтересованы в международном признании, в получении финансовой помощи, кредитов, а поэтому им придется каким-то образом вписываться в мировое сообщество.



Главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко считает, что за 25 лет талибы стали другими и стали более терпимыми:



«Да, они радикалы, они исламисты. Но посмотрите: они взяли Кабул без оружия. Они демонстративно шли без оружия. Есть такая точка зрения, что сделали они это как бы в подражание пророку Мухаммеду, который вернулся в Мекку без оружия. Это такое обращение к образованному мягкому исламу. Талибы пришли не воевать, не убивать».



По его мнению, талибы и вправду могут соблюдать права человека.



«Да, они говорят: мы за права человека, но — за исламские права человека. Однако решать афганскому обществу, устроит ли это его. А то сначала наши учили афганцев коммунизму, потом американцы — демократии… Слушайте, это Афганистан. Это самая традиционная мусульманская страна», - напоминает Малашенко.



Эксперт считает, что талибам все же придется оглядываться на Запад, поскольку им понадобятся инвестиции.



«Афганцам надо экономику восстанавливать, поддерживать товарно-денежные отношения. Им не взрывать нужно, а строить. А для этого нужны деньги. Когда в мире увидят, что в Афганистане началось нормальное движение, пойдут инвестиции».



Профессор Евгений Зеленев уверен, что «Талибан» в будущем «должен бросить все ресурсы на победу ислама во всем мире». По его убеждению, бывшее афганское правительство и «Талибан» относятся к двум противоборствующим направлениям в исламе — минималистам и максималистам. И если проводить аналогию с программой-минимум и программой-максимум у большевиков, то первые согласны на «победу социализма» «в отдельно взятой стране», а вторым надо победить непременно во всем мире.



Алексей Малашенко считает, что на самом деле вывод войск был для США единственным выходом из ситуации.



«Им ничего больше не оставалось. Ну, не принял бы Байден такое решение - там перебили бы американцев. Не надо лезть со своим уставом в чужой монастырь», - отметил эксперт.





*Организация, запрещенная в РФ





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости