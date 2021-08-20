В штате Гоа погибли две гражданки РФ

В Гоа погибли две гражданки России. В настоящий момент генеральное консульство РФ в Мумбаи предпринимает все необходимые шаги для получения официальной информации от гоанских правоохранительных органов.
Атташе Олег Калеущенко отметил днем в пятницу, 20 августа, что генконсульство окажет всю необходимую помощь родственникам погибших россиянок в выяснении обстоятельств их смерти, а также поможет их семьям оформить документы.
Напомним, ранее полиция Гоа заявила о гибели двух гражданок РФ в отдельных инцидентах в деревне Сиолим. Точные причины смерти женщин в настоящий момент устанавливают специалисты.
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