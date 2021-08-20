В штате Гоа погибли две гражданки РФ

Аргументы Недели → В мире 13+

20 августа 2021, 16:22 Источник: РИА "Новости"

Гоа, pixabay.com

В Гоа погибли две гражданки России. В настоящий момент генеральное консульство РФ в Мумбаи предпринимает все необходимые шаги для получения официальной информации от гоанских правоохранительных органов.

Атташе Олег Калеущенко отметил днем в пятницу, 20 августа, что генконсульство окажет всю необходимую помощь родственникам погибших россиянок в выяснении обстоятельств их смерти, а также поможет их семьям оформить документы.

Напомним, ранее полиция Гоа заявила о гибели двух гражданок РФ в отдельных инцидентах в деревне Сиолим. Точные причины смерти женщин в настоящий момент устанавливают специалисты.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости