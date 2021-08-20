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Глава МИД Украины назвал свою страну «странной» и «ни к чему никогда не готовой»

, 12:23 Источник: МК

Глава МИД Украины назвал свою страну «странной» и «ни к чему никогда не готовой»
Дмитрий Кулеба фото: Facebook

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна «странная и ни к чему никогда не готовая», но она «способна справиться с тем или иным вызовом». Так дипломат ответил, на вопрос журналиста, сможет ли Киев «вернуть» Крым.

«В каждом органе государственной власти уже должен существовать план не только того, что мы делаем для содействия деоккупации Крыма, но и того, что мы будем делать, когда деоккупация начнется», - высказал он.

Кулеба отметил, что такие планы должны быть у представителей силовых структур, госуправленцев, экономистов и экологов. По его словам, за последний год Украина намного лучше подготовилась к «возвращению» Крыма, чем за прошлые семь лет.

Ранее Кулеба назвал Крымский мост «практически неразрешимой проблемой».

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