Кулеба назвал Крымский мост «практически неразрешимой проблемой»

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20 августа 2021, 11:58 Источник: ТАСС

Крымский мост, фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация со строительством Крымского моста остается практически неразрешимой. По его словам, для Черного моря необходима «новая стратегия».

«Проблема Керченского [Крымского] моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию. Потому что география полностью контролируется РФ - и со стороны Таманского полуострова, и со стороны Крымского полуострова», - высказал он.

Кулеба отметил, что необходимо выстроить новую стратегию черноморских стран НАТО, Украины, Грузии и Молдавии. Без объединения сил Россия будет «доминировать в Черном море, как сейчас в Азовском», добавил дипломат. Он считает, что данная тема - одна из ключевых в украинской внешней политике.

Глава МИД уточнил, что у президента Владимира Зеленского есть инициатива, суть которой сводится к общим действиям для создания баланса безопасности в Черном море.

«Не учения - прошли и забыли, а общие постоянные механизмы и действия», - резюмировал он.

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