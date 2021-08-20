WSJ: Путин на встрече с Байденом выступил против военного присутствия США в странах Средней Азии

СМИ со ссылкой на чиновников из Кремля и Белого дома сообщили, что президент России Владимир Путин на встрече со своим американским коллегой Джо Байденом в Женеве высказался против присутствия американской армии в Центральной Азии.
Такой же позиции придерживается Китай.
В источнике говорится, что слова Путина стали препятствием для США в вопросе размещения беспилотных летальных аппаратов и других сил в странах, граничащих с Афганистаном. Проблема усугубилась, когда в Кабул вошли члены запрещённого в РФ движения «Талибан».
В США считают, что таким образом Путин продемонстрировал отказ от стремления решить афганские проблемы в пользу увеличения своего влияния в Средней Азии. По его словам, Москва не намерена расширять сотрудничество с Байденом в ситуации с исламской республикой. Не имея доступа к аэропортам Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, американские ВВС должны будут размещать свои силы в странах Персидского заливы, пояснил он.
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