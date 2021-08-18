Захарова заявила, что вместо предотвращения миграционного кризиса ЕС «ругал Россию»

Аргументы Недели → Политика 13+

18 августа 2021, 11:45 Источник: РИА Новости

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля о том, что европейские страны намерены провести переговоры с афганской стороной по предотвращению миграционного кризиса.

«Хотела бы просто обратить внимание, что переговоры по предотвращению миграционного коллапса следовало бы проводить до начала миграционного коллапса. Так обычно бывает»,- высказала дипломат.

Захарова удивлена, что страны ЕС не понимали последствий вывода своего контингента с территории Афганистана. По ее словам, заявленные главой евродипломатии переговоры «должны были идти уже который месяц», а также должен был быть разработан план «на случай экстренного, непредвиденного развития ситуации».

«Где это все? А я вам отвечу: они были заняты тем, что ругали Россию, были заняты поиском и выдумыванием неких мифических российских угроз»,- резюмировала она.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости