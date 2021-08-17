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Боррель: Евросоюз признал, что талибы выиграли войну в Афганистане

, 22:29 Источник: ТАСС

Боррель: Евросоюз признал, что талибы выиграли войну в Афганистане
флаг ЕС, фото: pixabay.com

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости начать диалог с новыми властями Афганистана, чтобы предотвратить гуманитарный и миграционный кризисы. ЕС признает, что запрещённое в России движение «Талибан» выиграло войну.

«"Талибан" выиграл войну, поэтому мы должны разговаривать с новыми властями в Кабуле, кем бы они ни были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы», - высказал он по итогам экстренной видеоконференции министров иностранных дел ЕС.

При этом Боррель добавил, что в его словах идет речь о диалоге, а не о признании талибов. По его словам, главным приоритетом ЕС сейчас является эвакуация своего персонала и афганских граждан, которые работали с Европой.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал виновных в ситуации с захватом власти на территории Афганистана запрещённой в РФ террористической организацией "Талибан". 

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