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Столтенберг назвал причиной «‎нынешней трагедии в Афганистане»‎ провал политических лидеров при противостоянии талибам

, 18:59 Источник: РИА Новости

Столтенберг назвал причиной «‎нынешней трагедии в Афганистане»‎ провал политических лидеров при противостоянии талибам
Йенс Столтенберг, фото: Laurie Dieffembacq/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал ситуацию с захватом власти на территории Афганистана запрещённой в РФ террористической организацией "Талибан". Он назвал виновных в этом процессе.

"Мы в последние недели наблюдали провал - как политический, так и военный - с такой скоростью, которую мы не предвидели. Некоторые силы безопасности смело сражались, но они не сумели поддержать безопасность страны, потому что в конечном итоге политические лидеры Афганистана не сумели противостоять талибам и добиться мирного урегулирования", - пояснил генсек.

Столтенберг считает, что провал руководства Афганистана привел к нынешней трагедии.

"... этот провал случился, несмотря на наши усилия, несмотря на наши значительные вложения и жертвы. Необходимо извлечь уроки из этого", - добавил он.

Генсек пояснил, что НАТО "никогда не планировала вечное присутствие в Афганистане". Столтенберг уточнил, что в последние годы альянс сократил свое присутствие в стране со 100 тысяч до менее двух, а затем и до нуля.

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