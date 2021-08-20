Экс-глава МИД Украины Климкин заявил, что Киев сможет «остановить» Россию только вместе с США

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20 августа 2021, 07:56

Павел Климкин, фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев сможет «остановить» Россию, только объединившись с Соединёнными Штатами. По его словам, стране необходим «общий успех с Вашингтоном».

Климкин пояснил, что США смогли частично решить задачу борьбы против Аль-Каиды (запрещена в РФ), но не справились с «созидательной деятельностью», проиграв «борьбу за новый Афганистан». Экс-министр добавил, что аналогичная ситуация наблюдается на Украине. Киев якобы уже «выиграл в борьбе с Россией», но не окончательно, «остановил Москву», отметил он.

«А вот борьба за новую Украину как часть Запада пока, согласитесь, не выиграна. Вывод прост: неудача в борьбе за "новый Афганистан" может привести к свертыванию борьбы за новые демократии, в частности, за новую Украину. А нам общий успех с США необходим - только с ними можно остановить Россию», - объяснил свою позицию Климкин.

При этом экс-глава МИД призвал украинских политиков не использовать «затруднительное» положение США из-за ситуации в Афганистане в своих интересах.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выразил мнение, что после «краха» США в Афганистане построение «нового, демократического государства» на Украине не имеет смысла.

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