Арестович назвал «бессмысленным» построение демократического государства на Украине после событий в Афганистане

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18 августа 2021, 09:52

флаг Украины, фото: Volodymyr Tarasov/ globallookpress.com

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что после «краха» США в Афганистане построение «нового, демократического государства» на Украине не имеет смысла.

Арестович пояснил, что события в Афганистане продемонстрировали «крах доктрины либеральной демократии, победившей и остановившей историю в 1991 году». Эта ситуация, по его имению, показала, что реальный мир плохо приспособлен для «идеалистических экспериментов по унификации всех под единую идеальную концепцию».

«Сначала в этом убедился СССР. Теперь США, во главе коллективного Запада», - отметил советник.

Он добавил, что теперь Вашингтон пожинает результаты своих неверных представлений о действительности, из-за которых тратились сотни миллиардов долларов и сотни тысяч жизней. По его словам, спустя тридцать лет выяснилось, что «либеральные демократии уничтожают людей, государства и институции ничуть не менее успешно, чем тоталитарные режимы, с которыми они борются». «Идеалы выше интеллекта», они способны застилать глаза даже «самым высокоразвитым типам и институциям», считает Арестович.

Советник призвал киевские власти сразу вступать в борьбу за «построение новой цивилизации», поскольку теперь борьба за построение «нового, демократического государства» на Украине не имеет смысла.

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