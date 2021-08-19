Представитель «Талибана» Муджахид заявил, что движение отмечает День независимости Афганистана победой над сверхдержавой

В нынешнем году “Талибану” (запрещенная в России террористическая организация) удалось одержать победу над сверхдержавой. Такое заявление сделал представитель талибов Забихулла Муджахид.
Он отметил, что в текущем году представители данного движения отмечают “этот день победой над другой сверхдержавой”. По его словам, сегодня Афганистан спасли от иностранного вмешательства, чему рады все люди. Такие слова Муджахид произнес в ходе выступления в честь дня независимости Афганистана. Его слова приводит телеканал Ariana News.
Ранее Муджахид заявил, что “Талибан” желает установить дружеские отношения с каждым государством, включая Соединенные Штаты. Он призвал страны не бояться талибов и отметил необходимость признания радикального движения в мире.
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