Представитель «Талибана» Муджахид заявил о намерении движения установить дружеские отношения со всеми странами, включая США

Движение “Талибан” (запрещенная в России террористическая организация) желает установить дружеские отношения с каждым государством, включая Соединенные Штаты. Такое заявление сделал официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.
Он призвал страны не бояться талибов и отметил необходимость признания радикального движения в мире, сообщает телеканал Ariana News. О желании “Талибана” выстроить дружеские отношения со всеми странами Муджахид заявил в ходе выступления по случаю дня независимости Афганистана.
Ранее сообщалось, что для вывода американских военнослужащих из Афганистана не было подходящего времени. Такое заявление сделал хозяин Белого дома Джо Байден. Он подчеркнул, что речь идет как о временах 15-летней давности, так и о настоящем времени.
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