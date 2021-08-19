Президент США Байден заявил об отсутствии подходящего времени для вывода войск из Афганистана 15 лет назад и сейчас

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19 августа 2021, 14:57 Источник: РИА Новости

Джо Байден, фото: Chris Kleponis/Global Look Press

Для вывода американских военнослужащих из Афганистана не было подходящего времени. Такое заявление сделал хозяин Белого дома Джо Байден.

Он подчеркнул, что речь идет как о временах 15-летней давности, так и о настоящем времени. В интервью ABC президент США отметил, что когда принимал решение о выводе войск, встал вопрос, отправлять ли вновь в Афганистан американцев. По его словам, даже если бы боевики “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация) сдались, то “те же люди” в любом случае подвергли бы критике его решение о полном уходе американцев из страны.

Напомним, что на днях талибы заявили о взятии ими под контроль президентского дворца. Афганский президент Гани сообщил, что его уход из страны связан с желанием “предотвратить бойню”.

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