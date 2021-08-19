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Секретарь Совбеза России Патрушев заявил, что предпосылок для ввода российского военного контингента в Афганистан нет

, 07:26 Источник: Известия

Секретарь Совбеза России Патрушев заявил, что предпосылок для ввода российского военного контингента в Афганистан нет
Николай Патрушев, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что предпосылок для ввода российского военного контингента в Афганистан нет. Обстановка в Афганистане станет основным вопросом повестки одного из ближайших оперативных совещаний Совбеза.

Патрушев в интервью «Известиям» сообщил, что на нем будут обсуждаться дополнительные меры по обеспечению стабильности в регионе.

Секретарь Совбеза также сообщил, что Россия будет делать акцент в первую очередь на политико-дипломатических усилиях, чтобы искать пути налаживания внутриафганского диалога и мирного урегулирования проблем, имеющихся в Афганистане.

Патрушев рассказал, что после вывода войск США из республики простым афганцам осталась разруха, развитие страны отброшено на десятилетия назад. Сейчас приоритетная задача — обеспечить контроль за миграционными потоками со стороны Афганистана, защитить регион от передвижения через границу террористов под видом беженцев, а также от контрабанды оружия и наркоторговли.

Напомним, Кабул захватили боевики движения  «Талибан» ,  запрещенного в России. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал. Талибы заявляются, что демократии в стране не будет. 

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