Бежавший из Афганистана президент Ашраф Гани обратился к нации

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18 августа 2021, 21:54 Источник: РИА Новости

Ашраф Гани, фото: globallookpress.com

Бежавший президент Афганистана Ашраф Гани обратился к нации. Гани находится в Объединённых Арабских Эмиратах. Он опубликовал видеообращении в Facebook. Ашраф Гани заявил, что "был вынужден покинуть Афганистан, поскольку не хотел стать причиной, по которой в Кабуле пролилась бы кровь".

Информацию, распространённую в СМИ о вывезенных им деньгах он назвал необоснованными слухами. "Подробности того, что произошло в день падения Кабула", бежавший президент Афганистана пообещал рассказать позже и заявил о скором возвращении в страну.

По словам, представители движения "Талибан" (Террористическая организация, запрещенная в России) обещали, что не войдут в Кабул, но окружили президентский дворец заранее.

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