Владимир Путин обсудил ситуацию в Афганистане с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном

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18 августа 2021, 22:34 Источник: Пресс-служба Кремля

Э. Рахмон и В. Путин, фото с сайта Кремля

Владимир Путин в среду обсудил ситуацию в Афганистане с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Президенты РФ и Таджикистана обратили внимание на важность обеспечения безопасности гражданского населения и скорейшей нормализации обстановки в Афганистане.

Путин и Рахмон отметили заинтересованность в поддержании стабильности в регионе. Условлено о продолжении регулярных контактов по линии заинтересованных ведомств России и Таджикистана.

15 августа состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. После того, как президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну СМИ писали, что он улетел в Узбекистан.

Сегодня Гани обратился к нации. Он находится в ОАЭ. По его словам, представители движения "Талибан" (Террористическая организация, запрещенная в России) обещали, что не войдут в Кабул, но окружили президентский дворец заранее

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