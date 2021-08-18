Представитель УВКБ ООН в Афганистане Ван Бурен заявила о постепенной нормализации ситуации в Кабуле

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18 августа 2021, 20:39 Источник: РИА Новости

Xinhua/Global Look Press

В афганской столице наблюдается постепенная нормализация ситуации. Такое заявление сделала Кэролайн Ван Бурен, представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Афганистане.

Она отметила, что на нормализацию обстановки в Кабуле указывают данные в том числе сотрудников ее ведомства. В ходе брифинга она подчеркнула, что одна из сотрудниц управления сегодня прогулялась по улицам Кабула и рассказала, что к работе возвращаются некоторые местные рынки.

Ранее сообщалось, что президент Ашраф Гани, который ранее бежал из Афганистана, как предполагается, пребывает в лечебном учреждении в Абу-Даби, ОАЭ. Данная информация поступила от иранского агентства YJC.

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