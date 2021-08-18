Reuters: не менее трех человек погибли при обстреле митингующих в поддержку афганского флага
18 августа 2021, 15:59Источник:
Reuters
СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о трех погибших в результате стрельбы членами запрещенного в России радикального движения «Талибан» по людям, поддерживающим национальный флаг Афганистана на демонстрации в Джелалабаде.
Источник уточнил, что погибли минимум три человека.
По данным департамента здравоохранения, погибли два человека, еще 12 ранены.
Ранее сообщалось, что талибы избили журналистов местного телеканала и информационного агентства в городе Джелалабад в афганской провинции Нангархар, когда они пытались снять на видео и сделать репортаж о протестах. Pajhwok опубликовало видео с места происшествия.
В последние недели ситуация на территории Афганистана обострилась.
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