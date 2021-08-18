Reuters: не менее трех человек погибли при обстреле митингующих в поддержку афганского флага

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18 августа 2021, 15:59 Источник: Reuters

флаг Афганистана, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о трех погибших в результате стрельбы членами запрещенного в России радикального движения «Талибан» по людям, поддерживающим национальный флаг Афганистана на демонстрации в Джелалабаде.

Источник уточнил, что погибли минимум три человека.

По данным департамента здравоохранения, погибли два человека, еще 12 ранены.

Ранее сообщалось, что талибы избили журналистов местного телеканала и информационного агентства в городе Джелалабад в афганской провинции Нангархар, когда они пытались снять на видео и сделать репортаж о протестах. Pajhwok опубликовало видео с места происшествия.

В последние недели ситуация на территории Афганистана обострилась.

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