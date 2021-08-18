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Болгарский профессор Боян Чуков: Россия применит свою армию, если «Талибан» двинется в бывшую советскую Среднюю Азию

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Болгарский профессор Боян Чуков: Россия применит свою армию, если «Талибан» двинется в бывшую советскую Среднюю Азию
Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация применит свои Вооруженные силы, если победивший в Афганистане «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) двинется в бывшую советскую Среднюю Азию. Соответствующий прогноз в разговоре с журналистами высказал болгарский профессор, эксперт по национальной безопасности Боян Чуков.

По словам Чукова, в Москве опасаются, что после установления нового правительства в Кабуле «зараза исламских радикалов распространится на север». В случае перехода талибами северной границы Афганистана, которая отделяет страну от Туркмении, Узбекистана и Таджикистана, Россия использует свою армию, предрек профессор.

Как сообщалось ранее в среду, украинский генерал Александр Петрулевич спрогнозировал, что «могут полыхнуть» Северный Кавказ, Татарстан и Ставрополье, если «Талибан» окажется на государственных рубежах РФ.

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