Генерал СБУ Петрулевич: если «Талибан» окажется на границах России, «могут полыхнуть» Северный Кавказ, Татарстан и Ставрополье
18 августа 2021, 14:41
Возможное продвижение победившего в Афганистане «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) к государственным рубежам России представляет для нее опасность. Соответствующую точку зрения озвучил генерал Службы безопасности Украины Александр Петрулевич в ходе опубликованного на YouTube интервью киевскому журналисту Дмитрию Гордону.
По словам Петрулевича, если талибы окажутся на российских границах, «могут полыхнуть» регионы страны с большой концентрацией мусульманского населения. В числе них Северный Кавказ, Татарстан и Ставрополье.
Как сообщалось ранее сегодня, глава непризнанной ДНР Денис Пушилин спрогнозировал, что украинский режим ждет судьба афганского, который рухнул после ухода из южноазиатской страны американцев.
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