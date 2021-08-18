Генерал СБУ Петрулевич: если «Талибан» окажется на границах России, «могут полыхнуть» Северный Кавказ, Татарстан и Ставрополье

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18 августа 2021, 14:41

Боевики в Афганистане, Yan Zhonghua / globallookpress.com

Возможное продвижение победившего в Афганистане «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) к государственным рубежам России представляет для нее опасность. Соответствующую точку зрения озвучил генерал Службы безопасности Украины Александр Петрулевич в ходе опубликованного на YouTube интервью киевскому журналисту Дмитрию Гордону.

По словам Петрулевича, если талибы окажутся на российских границах, «могут полыхнуть» регионы страны с большой концентрацией мусульманского населения. В числе них Северный Кавказ, Татарстан и Ставрополье.

Как сообщалось ранее сегодня, глава непризнанной ДНР Денис Пушилин спрогнозировал, что украинский режим ждет судьба афганского, который рухнул после ухода из южноазиатской страны американцев.

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