Посол России Жирнов сообщил, что жизнь в Кабуле входит в нормальное русло

Посол Российской Федерации в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил в среду, 18 августа, заявил, что обстановка в Кабуле в настоящий момент стабилизируется, а жизнь в городе входит в нормальное русло.
Дмитрий Жирнов подчеркнул, что 15 числа в столице Афганистана "было тяжеловато", поскольку в городе царила полная анархия.
Российский посол уточнил, что у дипмиссии есть разные планы, а дипломаты готовы к разным вариантам развития событий. Жирнов, однако, отметил, что посольство действует по обстоятельствам и исходит из того, что имеет сейчас. Он также добавил, что в широком смысле дипломаты пока никаких выводов относительно ситуации в Кабуле не делают, поскольку еще слишком рано.
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