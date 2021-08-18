Посол России Жирнов сообщил, что жизнь в Кабуле входит в нормальное русло

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18 августа 2021, 14:00 Источник: Первый канал

талибы, Stringer/XinHua

Посол Российской Федерации в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил в среду, 18 августа, заявил, что обстановка в Кабуле в настоящий момент стабилизируется, а жизнь в городе входит в нормальное русло.

Дмитрий Жирнов подчеркнул, что 15 числа в столице Афганистана "было тяжеловато", поскольку в городе царила полная анархия.

Российский посол уточнил, что у дипмиссии есть разные планы, а дипломаты готовы к разным вариантам развития событий. Жирнов, однако, отметил, что посольство действует по обстоятельствам и исходит из того, что имеет сейчас. Он также добавил, что в широком смысле дипломаты пока никаких выводов относительно ситуации в Кабуле не делают, поскольку еще слишком рано.

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