Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что афганские силовики, которые бежали из Кабула после прихода к власти запрещенного в России движения "Талибан", увозили "самое дорогое" – пиво.
Дмитрий Жирнов сообщил, что дипломаты сами видели, как разбежались чиновники и сотрудники спецслужб, рассыпались органы власти.
Посол уточнил, что утром 15 августа его коллеги стали свидетелями того, как силовики выносят из министерства внутренних дел "самое дорогое, что у них было" – пиво. Жирнов, однако, заметил, что президент Афганистана Ашраф Гани, убегая, пытался спасти деньги, которыми буквально забил вертолет.
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