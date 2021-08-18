Посол РФ заявил, что афганские силовики увозили с собой из Кабула пиво

Аргументы Недели → В мире 13+

18 августа 2021, 13:38 Источник: Первый канал

аэропорт в Кабуле, Vit Simanek/CTK

Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что афганские силовики, которые бежали из Кабула после прихода к власти запрещенного в России движения "Талибан", увозили "самое дорогое" – пиво.

Дмитрий Жирнов сообщил, что дипломаты сами видели, как разбежались чиновники и сотрудники спецслужб, рассыпались органы власти.

Посол уточнил, что утром 15 августа его коллеги стали свидетелями того, как силовики выносят из министерства внутренних дел "самое дорогое, что у них было" – пиво. Жирнов, однако, заметил, что президент Афганистана Ашраф Гани, убегая, пытался спасти деньги, которыми буквально забил вертолет.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости