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Pajhwok: три человека погибли в результате стрельбы из американского вертолета в Кабуле

, 14:01 Источник: Pajhwok

Pajhwok: три человека погибли в результате стрельбы из американского вертолета в Кабуле
американские военные, US Army/via Globallookpress.com

В результате стрельбы из американского вертолета в столице Афганистана Кабуле погибли три человека. Согласно последней информации местных журналистов, еще десять человек получили ранения.

Уточняется, что американский вертолет открыл стрельбу в тот момент, когда пролетал над Кабулом. Есть информация о том. что выстрелы из летательного аппарата были произведены над кабульским районом Дех-Сабз. Других подробностей случившегося не поступало.

Ранее сегодня стало известно, что рядом с аэропортом в столице Афганистана была открыта стрельба для разгона толпы.

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