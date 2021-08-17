Pajhwok: три человека погибли в результате стрельбы из американского вертолета в Кабуле

В результате стрельбы из американского вертолета в столице Афганистана Кабуле погибли три человека. Согласно последней информации местных журналистов, еще десять человек получили ранения.
Уточняется, что американский вертолет открыл стрельбу в тот момент, когда пролетал над Кабулом. Есть информация о том. что выстрелы из летательного аппарата были произведены над кабульским районом Дех-Сабз. Других подробностей случившегося не поступало.
Ранее сегодня стало известно, что рядом с аэропортом в столице Афганистана была открыта стрельба для разгона толпы.
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