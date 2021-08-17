Рядом с аэропортом Кабула была открыта стрельба для разгона толпы

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17 августа 2021, 13:41 Источник: РИА "Новости"

аэропорт в Кабуле, Moritz Frankenberg/dpa

Во вторник, 17 августа, стало известно, что рядом с аэропортом в столице Афганистана Кабуле были произведены выстрелы. Согласно последней информации, данные меры были приняты для разгона толпы.

Накануне сообщалось, что в аэропорту Кабула открыли стрельбу американские военнослужащие также, чтобы разогнать толпу людей.

Напомним, ранее сегодня запрещенное в России движение "Талибан", которое пришло к власти в Афганистане, объявило всеобщую амнистию, в частности, для правительственных чиновников страны. Подчеркивалось, что они могут вернуться к повседневной жизни.

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