Талибы объявили амнистию для правительственных чиновников Афганистана

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17 августа 2021, 09:57 Источник: AFP

талибы, STR/XinHua

Запрещенное в России движение "Талибан", которое пришло к власти в Афганистане, объявило всеобщую амнистию, в частности, для правительственных чиновников. Об этом во вторник сообщили журналисты.

Представитель талибов заявил, что правительственные чиновники могут вернуться к повседневной жизни "с полной уверенностью".

Напомним, ранее сегодня заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что происходящее в настоящий момент в Афганистане – это закономерный итог на фоне вывода войск Соединенных Штатов Америки и НАТО.

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