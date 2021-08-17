Замглавы МИД Грушко назвал захват Афганистана талибами* закономерным итогом действий США

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17 августа 2021, 07:09 Источник: РИА "Новости"

талибы, STR/XinHua

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что происходящее в Афганистане – это закономерный итог на фоне вывода войск Соединенных Штатов Америки и НАТО.

"Закономерный итог. Югославия, Ливия, теперь Афганистан", – заметил Александр Грушко и добавил, что другого не стоило ожидать.

Дипломат обратил внимание на то, что в НАТО в течение двадцати лет говорили о том, как крепка "трансатлантическая спайка", однако едва США сказали: "Довольно", единство предстало во всей красе.

Грушко также заметил, что ранее Россия предлагала альянсу разработать алгоритм взаимодействия по Афганистану на случай проведения эвакуации, однако организация не проявила к этому интереса.

*«Талибан», запрещенная в России террористическая организация

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