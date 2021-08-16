Макрон опасается, что из-за ситуации в Афганистане в Европу хлынет неконтролируемый поток миграции
16 августа 2021, 22:52Источник:
РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что дестабилизация в Афганистане опасна для Европы неконтролируемыми потоками миграции. В телеобращении к нации в понедельник французский президент заявил, что ситуация в Афганистане грозит появлению потоков миграции в европейские страны.
Макрон подчеркнул, что Афганистан не должен вновь превратиться в убежище террористов, которым он был ранее, поскольку это унесет угрозу «миру и международной стабильности».
Президент Франции также отметил, что «Европа не может одна принимать последствия нынешней ситуации», необходимо заранее обезопасить себя от нерегулируемых миграционных потоков.
Он уже обсудил эту тему с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. По словам Макрона, вместе с другими европейскими государствами Франция и Германия будут выступать с инициативой по срочной разработке надежных, скоординированных и единых ответных мер против таких потоков миграции.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что "с момента вывода иностранных войск из Афганистана заметно, как "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) стремительно берет вновь под контроль всю страну, и "это горькое, драматичное и ужасающее развитие в особой степени - для людей в Афганистане" и для всех стран, боровшихся в нем против терроризма.
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