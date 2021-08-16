Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию в Афганистане

Развитие ситуации в Афганистане с приходом в Кабул талибов стало горьким, драматичным и ужасающим, в первую очередь, для местных жителей, но и для Запада, "для Германии и других союзников, которые под предводительством США и НАТО после террористических атак 11 сентября 2001 года 20 лет боролись в этой стране против терроризма".
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью журналистам в понедельник заявила, что "с момента вывода иностранных войск из Афганистана заметно, как "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) стремительно занимает провинцию за провинцией, город за городом и берет вновь под контроль всю страну.
По словам Меркель, "это горькое, драматичное и ужасающее развитие в особой степени - для людей в Афганистане" и для всех стран, боровшихся в нем против терроризма.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
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