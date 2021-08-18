Пять человек пострадали в результате стрельбы в Нью-Йорке

Аргументы Недели → В мире 13+

18 августа 2021, 13:20 Источник: ABC

машина полиции, pixabay.com

В результате вооруженного нападения в Нью-Йорке по меньшей мере пять человек получили огнестрельные ранения. Соответствующую информацию предоставили в среду, 18 августа, местные журналисты.

Происшествие случилось накануне вечером. Установлено, что нападавший вышел из машины темного цвета и начал стрелять по игравшим возле магазина в настольные игры людям в возрасте до 30 лет. Четверо пострадавших были госпитализированы, их состояние сейчас является стабильным. Еще один человек, получивший ранение, отказался от медицинской помощи.

Данных о том, что стало причиной атаки, к настоящему моменту не поступало.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости