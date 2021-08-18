Аргументы Недели В мире 13+

Пять человек пострадали в результате стрельбы в Нью-Йорке

, 13:20 Источник: ABC

Пять человек пострадали в результате стрельбы в Нью-Йорке
машина полиции, pixabay.com

В результате вооруженного нападения в Нью-Йорке по меньшей мере пять человек получили огнестрельные ранения. Соответствующую информацию предоставили в среду, 18 августа, местные журналисты.

Происшествие случилось накануне вечером. Установлено, что нападавший вышел из машины темного цвета и начал стрелять по игравшим возле магазина в настольные игры людям в возрасте до 30 лет. Четверо пострадавших были госпитализированы, их состояние сейчас является стабильным. Еще один человек, получивший ранение, отказался от медицинской помощи.

Данных о том, что стало причиной атаки, к настоящему моменту не поступало.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Советник Порошенко Елисеев предложил изучить тактику «Талибана» для применения против армии России

Советник Порошенко Елисеев предложил изучить тактику «Талибана» для применения против армии России

Константин Елисеев, советник бывшего президента Украины Петра Порошенко, предложил изучить тактику движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) для применения против армии России.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью