В Японии обновлен суточный антирекорд по заражениям коронавирусом – 23 917

Аргументы Недели → В мире 13+

18 августа 2021, 13:10 Источник: ТАСС

тесты на COVID-19, pixabay.com

За прошедшие сутки власти Японии зарегистрировали 23 917 случаев заражения коронавирусом нового типа. Согласно последним данным, это стало очередным максимумом в стране с начала пандемии.

Предыдущий антирекорд японские власти зафиксировали в минувшую пятницу – 20 293 случая заболевания. В тот же день суточный максимум количества инфицированных был также обновлен в столице страны Токио – 5 773 случая заражения.

В общей сложности с начала пандемии на территории Японии коронавирусная инфекция была выявлена у более чем 1,2 миллиона человек. Жертвами заболевания в стране стали более 15,5 тысячи пациентов.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости