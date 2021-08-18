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В России за сутки зарегистрировали 20 914 случаев заражения COVID-19

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В России за сутки зарегистрировали 20 914 случаев заражения COVID-19
анализ крови, pixabay.com

За минувшие сутки в России зарегистрировали 20 914 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом в среду, 18 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены за прошедшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 1 704 (8,1%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России зарегистрировали 6 663 473 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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