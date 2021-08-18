Аргументы Недели В мире 13+

Папа Римский Франциск назвал вакцинацию от COVID-19 проявлением любви

, 11:07 Источник: ТАСС

Папа Римский Франциск назвал вакцинацию от COVID-19 проявлением любви
Папа Римский Франциск, Maria Grazia Picciarella/Keystone Press Agency

Папа Римский Франциск в среду, 18 августа, в рамках своего обращения назвал вакцинацию от коронавируса "актом любви" к себе и окружающим. Об этом сообщили в пресс-службе Святого престола.

По словам понтифика, побуждение к тому, чтобы большинство людей сделали прививку против коронавирусной инфекции, также является проявлением любви – к себе, родным, друзьям и всем народам.

Папа Римский поблагодарил Бога, а также людей, причастных к созданию препаратов против COVID-19, за то, что человечество в настоящий момент располагает вакцинами, способными защитить от коронавируса нового типа. Кроме того, священнослужитель отметил, что эти изобретения позволяют надеяться на то, что пандемия закончится.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Советник Порошенко Елисеев предложил изучить тактику «Талибана» для применения против армии России

Советник Порошенко Елисеев предложил изучить тактику «Талибана» для применения против армии России

Константин Елисеев, советник бывшего президента Украины Петра Порошенко, предложил изучить тактику движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) для применения против армии России.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью