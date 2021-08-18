Папа Римский Франциск назвал вакцинацию от COVID-19 проявлением любви

Папа Римский Франциск в среду, 18 августа, в рамках своего обращения назвал вакцинацию от коронавируса "актом любви" к себе и окружающим. Об этом сообщили в пресс-службе Святого престола.
По словам понтифика, побуждение к тому, чтобы большинство людей сделали прививку против коронавирусной инфекции, также является проявлением любви – к себе, родным, друзьям и всем народам.
Папа Римский поблагодарил Бога, а также людей, причастных к созданию препаратов против COVID-19, за то, что человечество в настоящий момент располагает вакцинами, способными защитить от коронавируса нового типа. Кроме того, священнослужитель отметил, что эти изобретения позволяют надеяться на то, что пандемия закончится.
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