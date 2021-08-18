Режим Наджибуллы держался три года и продержался ещё, если бы Ельцин с Козыревым не предали его

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18 августа 2021, 11:00

Афганская кампания США и их союзников завершилась грандиозным и позорнейшим поражением. При этом военного поражения как такового не было. А вот моральное и «имиджевое» – налицо.



Возможности для длительного и эффективного сопротивления у Афганской национальной армии были. Пусть не везде, но обороняться можно было долго. Но не захотели, причём как бойцы, так и их командиры. А политическое руководство отдало власть в обмен на некие гарантии безопасности от талибов и за кругленькие суммы в карман – это же Восток.



АНА была «странной» армией – типичной вспомогательной силой, «мясом» для не желавших нести лишние потери американских оккупантов. То, с какой скоростью и какими минимальными силами талибы брали города, говорит о сговоре. Кого-то купили, кто-то согласился за какие-то гарантии своему имуществу и интересам, кому-то пообещали должность при новой власти – никто за полностью прогнивший проамериканский режим и не держался.



Президент Афганистана Ашраф Гани тоже не решил идти по стопам Сальвадора Альенде. И вместо набивания магазинов к автомату, набив багажники машин эскорта миллионами баксов, уехал из страны. Что ему Афганистан – американское гражданство, от которого он якобы отказался, первичнее. Счета в банках полны, жизнь прекрасна и удивительна. В 1989 г. молодой Гани писал статьи о том, что после ухода советских войск из Афганистана режим Наджибуллы мигом падёт, и это хорошо. Но Наджибулла держался три года и продержался бы и далее, если б Ельцин с Козыревым не предали его. А Гани не удержал власть даже до ухода американских войск.



Позор США на этой войне был запрограммирован заранее. Ещё при Обаме, когда американцы сначала попытались, увеличив контингент, раздавить талибов активными операциями. Но потом взяли обратный курс и в 2014 году отказались от активных операций, перебросив их ведение на АНА. А потом, постепенно, сократив и поддержку с воздуха, не обеспечив должной заменой.



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