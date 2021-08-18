Власти Сингапура выплатили €490 000 компенсации людям, у которых возникли побочные эффекты после прививки

Правительство Сингапура выплатило 782 000 сингапурских долларов (около 490 000 евро) 144 гражданам, у которых были зафиксированы побочные эффекты после прививки от коронавируса нового типа.
В министерстве здравоохранения города-государства подчеркнули, что, в частности, 225 000 сингапурских долларов выплатили 16-летнему юноше, у которого через неделю после прививки случился сердечный приступ во время занятий спортом.
Агентство здравоохранения Сингапура сообщило, что по состоянию на 31 июля поступило примерно 10 000 сообщений о побочных реакциях на вакцинацию, 400 из которых являлись серьезными.
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