Ученые из Эдинбургского университета признали, что вакцина AstraZeneca имеет побочные эффекты

Ученые из Эдинбургского университета проанализировали данные о самочувствии двух с половиной миллионов шотландцев и признали, что вакцинация препаратом AstraZeneca имеет побочные эффекты.
Исследователи изучили данные людей, которые получили первую дозу вакцин Oxford-AstraZeneca или Pfizer-BioNTech. Выяснилось, что у некоторых из тех, кого привили AstraZeneca, были зафиксированы слабые нарушения свертываемости крови и, как следствие, кровотечения. Реже возникало повышенное тромбообразование. Уточняется, что у вакцины Pfizer подобных побочных эффектов авторы исследования не выявили.
Группа ученых под руководством Азиза Шейха для своего анализа использовала анонимные данные, которые собирались в рамках проекта по отслеживанию пандемии и внедрению вакцины в Шотландии EAVE II.
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