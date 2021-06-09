Ученые из Эдинбургского университета признали, что вакцина AstraZeneca имеет побочные эффекты

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9 июня 2021, 20:22 Источник: Nature Medicine

вакцина AstraZeneca, Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency

Ученые из Эдинбургского университета проанализировали данные о самочувствии двух с половиной миллионов шотландцев и признали, что вакцинация препаратом AstraZeneca имеет побочные эффекты.

Исследователи изучили данные людей, которые получили первую дозу вакцин Oxford-AstraZeneca или Pfizer-BioNTech. Выяснилось, что у некоторых из тех, кого привили AstraZeneca, были зафиксированы слабые нарушения свертываемости крови и, как следствие, кровотечения. Реже возникало повышенное тромбообразование. Уточняется, что у вакцины Pfizer подобных побочных эффектов авторы исследования не выявили.

Группа ученых под руководством Азиза Шейха для своего анализа использовала анонимные данные, которые собирались в рамках проекта по отслеживанию пандемии и внедрению вакцины в Шотландии EAVE II.

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