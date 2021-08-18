В ВОЗ заявили, что опасные штаммы COVID-19 за неделю расширили свою географию

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18 августа 2021, 09:54 Источник: ТАСС

COVID-19, pixabay.com

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что отличающиеся высокой заразностью штаммы коронавируса нового типа "альфа", "бета", "гамма" и "дельта" за минувшую неделю расширили свою географию.

Согласно последней информации, в частности, количество стран и территорий, где циркулирует "дельта"-штамм COVID-19, за неделю увеличилось с 142 до 148.

В ВОЗ уточнили, что по мере того, как деятельность по выявлению новых вариантов коронавирусной инфекции усиливается на национальном, а также наднациональном уровнях, продолжает расти и количество территорий, сообщающих об обнаружении вариантов вируса, вызывающих опасения.

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