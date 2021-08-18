Трамп обеспокоен, что Россия и КНР получат доступ к оставленным в Афганистане американским вертолетам Black Hawk

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18 августа 2021, 09:31 Источник: Fox News

вертолет Black Hawk, Фото: US Army/globallookpress.com

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай получат доступ к оставленным в Афганистане новейшим боевым вертолетам Black Hawk. 13 мая Вашингтон в спешке покинул свою базу в Кандагаре, которая была крупнейшим местом дислокации американских сил и НАТО в исламской республике.

«Я намеревался [будучи президентом США] забрать всё военное оборудование, у нас там вертолеты Blackhawk, совершенно новые, на миллиарды долларов, теперь к ним получат доступ Россия, Китай», - высказал он.

Трамп был уверен, что «правительственные войска не будут сражаться» с талибами. Экс-президент возмущен, что США не уничтожили военную технику перед тем, как уходить из Афганистана. Теперь она оказалась в руках запрещённого в России движения "Талибан", добавил бывший глава государства.

Ранее Трамп сравнил годовые расходы СШВ на операцию в Афганистане с военным бюджетом России.

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