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Боррель: ЕС готов предоставлять гуманитарную помощь Афганистану, но не финансовую

, 22:39 Источник: ТАСС

Боррель: ЕС готов предоставлять гуманитарную помощь Афганистану, но не финансовую
флаг ЕС, фото: pixabay.com

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС будет поддерживать страны, которые столкнутся с потоком беженцев из Афганистана.

«ЕС намерен поддерживать страны региона, которые в результате событий в Афганистане столкнутся с региональной нестабильностью, трафиком наркотиков, неконтролируемыми миграционными потоками», - высказал он.

Боррель отметил, что Европа готова, несмотря ни на что, продолжать предоставлять Афганистану гуманитарную помощь, поскольку местные жители остро в ней нуждаются.

«Это не относится к экономической помощи, ее выделение будет зависеть от действий новых властей Афганистана», - добавил глава евродипломатии.

Ранее Боррель сообщил, что ЕС признал, что талибы выиграли войну в Афганистане.

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