Королевские ВВС Великобритании заявили о перехвате российского Су-24 у побережья Румынии

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17 августа 2021, 21:59

Су-24, фото: Минобороны РФ

Королевские ВВС Великобритании подняли истребитель «Тайфун» на перехват военного российского самолета Су-24. Бомбардировщик был замечен в международном воздушном пространстве над Черным морем недалеко от побережья Румынии.

«Он пролетел на расстоянии не более чем 20 миль от побережья Румынии, прежде чем мы его перехватили. Мы следовали за ним, пока он не покинул район полетной информации и направился на северо-восток. После этого мы возобновили боевой воздушный патруль и вернулись на базу», - приводятся слова английского пилота на сайте Королевских ВВС.

Отмечается, что Су-24 обнаружили при входе в район полетной информации Бухареста, он направлялся в территориальное воздушное пространство Румынии. По данным, опубликованным на сайте, самолет «не передавал полетный план и не разговаривал с авиадиспетчерской службой, создавая угрозу безопасности для всех пользователей воздушного пространства».

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