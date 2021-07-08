Российские фронтовые бомбардировщики изрядно напугали натовцев в Балтике

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8 июля 2021, 16:41

Фото: соцсети

Двойка фронтовых бомбардировщиков Су-24 совершила плановый полёт над нейтральными водами Балтийского моря, не нарушая воздушных границ других государств. Об этом информирует новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на заявление Минобороны РФ.

ДИМК МО РФ сообщает: «8 июля 2021 года два самолёта Су-24 морской авиации Балтийского флота выполняли плановый учебно-тренировочный полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря…Полёт выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств».

Заявление Минобороны РФ появилось многочисленные публикаций в СМИ о том, что из-за полета российских фронтовых бомбардировщиков была прервана пресс-конференция премьера Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы, проходившая 8 июля на базе НАТО. Похоже, господа прислужники Запада - изрядно испугались. Также была распространена информация, что на перехват российским самолётам были подняты в воздух натовские истребители. Альянс бдительно охраняет полученные им без боя территории после скоропостижного развала СССР.

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