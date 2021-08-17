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Bloomberg: бегство президента Афганистана перечеркивает договорённость между властями страны, талибами и США

, 19:49

Bloomberg: бегство президента Афганистана перечеркивает договорённость между властями страны, талибами и США
Афганистан, фото: Mohammad Jan Aria/XinHua/ globallookpress.com

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что бегство президента Афганистана Ашрафа Гани из страны ставит крест на договоренности между афганскими властями и "Талибаном" (запрещённая в РФ организация) о двухнедельном режиме прекращении огня и начале переговоров о создании переходного правительства.

Агентство Bloomberg сообщает, что договоренность была достигнута на переговорах при участии США в Дохе и предполагала разделение власти в Афганистане и ее мирную передачу после отставки Гани. Прекращение огня в стране позволило бы экс-президенту Хамиду Карзаю и "другим бывшим и действующим чиновникам" заключить сделку о разделении властных полномочий с группировкой боевиков.

Источники, знакомые с деталями соглашения, заявили, что столь стремительное продвижение талибов в Афганистане стало неожиданностью. Однако, по их словам, бегство Гани застало врасплох все три стороны, в том числе окружение самого президента, и перечеркнуло договоренность. Цель переговоров в Дохе - обеспечение мирной передачи власти новому правительству, которое будет включать в себя представителей всех слоев афганского общества, а не только "Талибана", пояснили собеседники.

В данной ситуации будет сложно убедить  талибов  отказаться от полноты власти в стране, считает автор  материала. 

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