Bloomberg: бегство президента Афганистана перечеркивает договорённость между властями страны, талибами и США

Аргументы Недели → В мире 13+

17 августа 2021, 19:49

Афганистан, фото: Mohammad Jan Aria/XinHua/ globallookpress.com

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что бегство президента Афганистана Ашрафа Гани из страны ставит крест на договоренности между афганскими властями и "Талибаном" (запрещённая в РФ организация) о двухнедельном режиме прекращении огня и начале переговоров о создании переходного правительства.

Агентство Bloomberg сообщает, что договоренность была достигнута на переговорах при участии США в Дохе и предполагала разделение власти в Афганистане и ее мирную передачу после отставки Гани. Прекращение огня в стране позволило бы экс-президенту Хамиду Карзаю и "другим бывшим и действующим чиновникам" заключить сделку о разделении властных полномочий с группировкой боевиков.

Источники, знакомые с деталями соглашения, заявили, что столь стремительное продвижение талибов в Афганистане стало неожиданностью. Однако, по их словам, бегство Гани застало врасплох все три стороны, в том числе окружение самого президента, и перечеркнуло договоренность. Цель переговоров в Дохе - обеспечение мирной передачи власти новому правительству, которое будет включать в себя представителей всех слоев афганского общества, а не только "Талибана", пояснили собеседники.

В данной ситуации будет сложно убедить талибов отказаться от полноты власти в стране, считает автор материала.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости